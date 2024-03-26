Фарион о неовласовцах: «Пусть освободят нам украинский Курск и Белгород»

Тарас Стрельцов.  
26.03.2024 10:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В подсознание внедряют нарратив о «хороших русских», которые ещё и могут примазаться к «великой украинской перемоге».

Об этом в своём видеоблоге заявила скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В подсознание внедряют нарратив о «хороших русских», которые ещё и могут примазаться к «великой...

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Она затронула тему неовласовцев, которые воют за Украину.

«Я сначала относилась к этому очень скептически как к одному из медийных приёмов или одному из способов отвернуть наше внимание от трагедии в Бахмуте. Потому что очень громко об одном из тех московских батальонов начали говорить, когда они в мае сделали попытку зайти на нашу Курщину или нашу Белгородчину. Однако, учитывая, как дальше разворачиваются события, то есть смысл внимательнее присмотреться к этим батальонам, насколько они могут прислужиться к нашей великой победе над Московией.

Естественно, возникают вопросы, каково их количество, каковы перспективы их деятельности, каковы их возможности, кто их вооружает. И как быстро они могут двигаться на другие территории Московии, освободив окончательно бывшие украинские этнические земли, в частности Курщина, Воронежчина, Белгородчина», – сказала Фарион.

«Этим людям можно пожелать лишь максимальной свободы действий и возможностей. Только самое главное, чтобы в украинское сознание нам снова не втуливали «хороших русских». Пусть «хорошие русские» воюют на своих территориях и пусть «хорошие русские» строят себе «хорошую Московию», к которой нам не нужно иметь никакого отношения в светлом победоносном будущем.

Я очень боюсь, что с оглядкой на медийное продвижение этих легионов, нам закидывают в подсознание понятие «хороших русских», которые потом будут ещё и причастны к нашей с вами великой и неминуемой победы.

Поэтому, наблюдаем, вдохновляемся, помогаем нашим воинам и рассчитываем исключительно на свои силы. А вторичные силы пусть нам тоже будут в помощь», – заключила нацистка.

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