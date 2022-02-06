Фарион обнаружила новую опасность: Английский вытесняет мову

В высших учебных заведения Украины начали отказываться от украинского языка – ему на смену приходит английский.

Об этом в ходе IX «Бандеровских чтений» заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«25 ноября 2014 года, указ о необязательности преподавания истории Украины в ВУЗах и необязательности украинского языка. Можете себе представить, чтобы что-то такое произошло во времена Бандеры? Это же просто зашквар, до такого даже Табачник не додумался.

Это означает, что по велению учёных советов эти предметы моментально выкинули из программ, в Львовском медицинском университете украинский язык обрезали до минимума.

Сейчас у нас вышло так, что в рейтингах преподавателей английский язык вместо украинского. Если ты печатаешь статьи на английском языке, ты имеешь 230 баллов, а если ту же самую статью на украинском, то 70», – сокрушается Фарион.