Фарион объявила Маска ничтожеством и признала русскоязычные регионы частью РФ

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Территории, население которых говорит на русском языке, являются частью России.

Об этом в эфире 5 канала заявила скандальная львовская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фарион отказалась признавать, что на Украине живут русскоязычные украинцы, назвав их янычарами и предателями.

«Мы имеем войну из-за того, что у нас не царит государственный язык. Недавно это большое ничтожество мира по фамилии Маск это подтвердило. Потому что когда Маск призывает нас к миру через потерю своих территорий, то Маск акцентирует именно на то, что это русскоязычные территории. Если это русскоязычные территории, то это Московия – абсолютно правильно говорит Маск», – согласилась с бизнесменом националистка.

«Нужно четко определить понятия, это основной научный принцип. Нет русскоязычного населения – есть украинцы и есть кацапы. И есть болото, а это болото называется янычары. Это янычары, отступники, предатели – они боятся этого, потому что это очень сильно бьет. И это мерзко. Нет ничего более мерзкого, чем родную мать предать, потому что кто мать забывает, того Бог карает», – негодует Фарион.