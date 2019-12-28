Фарион объявила русскую культуру рабской

28.12.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывшая депутат Верховной рады, одиозная националистка Ирина Фарион объяснила. почему она не смогла бы стать президентом РФ.

С таким заявлением она выступила в кулуарах ток-шоу «Говорит великий Львов» на местном телеканале «НТА», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Фарион, именно по этой причине она не смогла бы стать президентом Российской Федерации, поскольку является носителем другой «культуры».

«Это невозможно, потому что президент каждого государства – то коллективный разум. Московит никогда в жизни не ассоциировал бы свое государство с мировоззрением и мышлением Ирины Фарион. Потому, что Ирина Фарион является нациоцентрической личностью, и Ирина Фарион – это, прежде всего, исповедание культуры. Меня никогда не интересовала московская культура, потому что это культура раба», – заявила Фарион.