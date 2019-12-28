28.12.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Культура, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Фарион объявила русскую культуру рабской

Бывшая депутат Верховной рады, одиозная националистка Ирина Фарион объяснила. почему она не смогла бы стать президентом РФ.

С таким заявлением она выступила в кулуарах ток-шоу «Говорит великий Львов» на местном телеканале «НТА», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Фарион, именно по этой причине она не смогла бы стать президентом Российской Федерации, поскольку является носителем другой «культуры».

«Это невозможно, потому что президент каждого государства – то коллективный разум. Московит никогда в жизни не ассоциировал бы свое государство с мировоззрением и мышлением Ирины Фарион. Потому, что Ирина Фарион является нациоцентрической личностью, и Ирина Фарион – это, прежде всего, исповедание культуры. Меня никогда не интересовала московская культура, потому что это культура раба», – заявила Фарион.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть