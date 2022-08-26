Фарион: ООН приумножает путинское зло

26.08.2022  13:42 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

В «так называемом сентябре» 1945 года никакой победы и окончании Второй мировой войны не было, потому что СССР продолжил своё существование.

Об этом в интервью одиозному львовскому телеведущему Остапу Дроздову заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В «так называемом сентябре» 1945 года никакой победы и окончании Второй мировой войны не...

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«Выступление Черчилля в Фултоне в 1945-м. Стало понятно, что в Великобритания и США не будут воевать с москалями. Всё. Это значит, что на смену Гитлера приходит Сталин, и в принципе в мире ничего не меняется. То есть победа над Гитлером – это пиррова победа. Потому что в мир приведена катастрофа, которая называется Сталин.

И эта катастрофа сегодня материализована в Путине. То есть это всё наследие того, что было после так называемого сентября 1945 года. Они, я имею ввиду националистов, праздновали какую-то победу. Что это за победа, я не знаю. Потому что это не была победа. Для нас это был следующий этап оккупации.

На наши святые земли пришла, гадость эта кацапская, москальская. В наши дома засели, во Львове, в лучшие районы, улицы Коновальца, Шухевича. В ночных рубашках, как говорила мне моя бабушка, они пошли в наш оперный театр. А поскольку они дикари, которые теперь крадут наши унитазы, тогда они в «носныках» борщи варили. Они это назвали победой, слышишь? Вот это англосаксы назвали победой над Гитлером. Они дали толчок для развития нового зла», – сказала националистка.

«Они обрадовались, что Лига наций пропала. На руинах Лиги наций они создали ООН. Что такое ООН – мы сегодня видим в образе господина Гуттериша, абсолютно безнадёжная организация, даже не так. Не безнадёжная. Она преумножает путинское зло», – истерически резюмировала Фарион.

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