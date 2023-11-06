Фарион посчитала сбродом неонацистов из «Азова»

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Солдаты ВСУ, говорящие на русском языке, – это не армия, а сброд. Если они патриоты, то все должны перейти на «мову».

Об этом в эфире 5 канала заявила скандальная львовская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая заметила, что часть «азовцев» общается на русском языке

«Я категорически этого не принимаю, у меня к ним вопрос – что вам, парни, мешает, если вы такие мощные и умные, выполнять 29-ю статью закона о вооруженных силах Украины? Вы, парни, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет и армии – это сброд тогда», – сказала националистка.

«Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке – пусть назовут себя тогда русскими. Что им мешает, почему они такие очумелые, почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты? Покажите свой патриотизм, выучите язык Тараса Григорьевича Шевченко, который всю свою жизнь практически прожил за границами Украины, но создал из украинского языка памятник нашей жизни. Ну что за дурость – воевать в украинской армии и говорить на русском языке», – заявила Фарион.

Напомним, что практически вся проза Тараса Шевченко, за исключенеим пьесы «Назар Стодоля», написан на русском языке. Более того, на русском языке Шевченко вел и такую интимную вещь, как личный дневник.