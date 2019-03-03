Фарион потребовала вернуться в 1929 год

03.03.2019, Львов, Владимир Гладков

Проект украинского правописания, предложенный в 2018 году, призван сохранить «советский украинский язык».

Об этом в интервью изданию «Золочiв.нет» заявила экс-депутат Верховной Рады, украинская националиста Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проект новой редакции украинского правописания – это попытка законсервировать или сохранить советский украинский язык. Они держатся за этот советский украинский язык, как некоторые в нашей стране держатся за русский язык, как символ зависимости слабого от сильнейшего. Это также свидетельствует о том, что тот языковедческий курс, который сегодня есть в государстве, очень далек от самостоятельности, потому что проект делают языковеды. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в каждой сфере есть люди, которые не готовы быть самостоятельными», – сказала она.

По мнению Фарион, украинские издатели должны начинать использовать старый стиль правописания, не ожидая решения главы правительства и Академии наук.

«Общий вывод – у народа подростковый возраст. Слишком надолго мы задержались в этом подростковом возрасте. Это один контекст проблемы. Но есть другой контекст проблемы. Есть ряд издательств и ученых, которые не ждут, что Гройсман и Академия наук во главе с Пирожковым и Стрихой утвердят нам новое правописание.

Мы просто пишем по тем нормам 1929 года, которые были проголосованы на правописательной комиссии и конференции несмотря ни на что. То есть, если ты не можешь изменить что-то сверху, делай это снизу. То, что делается снизу, иногда имеет большую силу, чем то, что делается сверху. Маркиян Шашкевич, делая свое фонетическое правописание, не ждал, пока церковники или польская власть будут этому содействовать. Он просто предлагал то, что делали другие народы.

Восприняло ли это украинское общество? Нет. Когда идеи Маркияна Шашкевича были воплощены в жизнь? Через 60 лет после его предложения. То есть все то, что мы предлагаем, рано или поздно станет реальностью. Потому что оно правдиво. Кто это не готов принять? Зависимый, слабый, несбалансированный, потерянный, растерянный, разочарованный, безнадежный и примитивный. Таких больше. Значит главное самому не стать таким», – резюмировала националистка.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» рассказывал, какие изменения в языковые нормы предусматривает новый проект Украинского правописания.