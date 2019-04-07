Фарион предложила украинцам-идиотам продать своих детей

07.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Граждане Украины, которые не принимали участия в выборах президента, являются опасными асоциальными элементами и должны покинуть страну.

Об этом в эфире телеканала «ИнТВ» заявила экс-депутат Верховной Рады националистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Таких людей (которые решили не идти голосовать – прим. ред.) в Греции когда-то называли «идиотами». Идиоты – это те, кто не был вмонтирован в общество, это асоциальные люди. Они опасны.

Люди, которые не идут на выборы, выбрасывают общество прочь. Пускай тогда пакуют чемоданы и немедленно уезжают отсюда. Нельзя жить в стране, которую ты не любишь. Это вредит тебе и тем, среди кого ты находишься. Ищи лучшей доли. Есть страны, в которых те, кто не идёт голосовать, платят штраф, и это абсолютно правильно.

Если это глубокое разочарование, то кто им виноват? Не надо было зачаровываться», – отметила она.

Также Фарион пожелала всем, кто продал свой голос, чтобы их дети тоже оказались проданы.

«Те, кто готов продавать свои голоса, пускай своих детей продадут. Пускай выставят на прилавок двоих, троих, или сколько они там сделали.

Это не из-за материальной бедности, а из-за моральной. Есть такая украинская пословица: «Чего бедный? – Потому что дурной. – А почему дурной? – Потому что бедный». Это про таких людей, которые продаются. Если они продаются за тысячу гривен, то я им искренне желаю, чтоб когда-то продали их детей, потому что они этого заслуживают», – добавила националистка.