Фарион призвала бандеризировать «биологический мусор» востока Украины

16.06.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Война в Донбассе продолжается седьмой год из-за того, что этот регион не принял идеологию радикалов из Западной Украины, основная цель которых заключается в тотальной бандеризации всей страны.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила одиозная националистка и активистка ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Степан Бандера – лакмусовая бумажка нашего общества на зрелость, на способность быть нацией и на способность бороться. Все, кто имеет другое мнение – биологический мусор. Это я утверждаю с абсолютным убеждением.

Восток Украины до сегодняшнего дня не осознал кто такой Бандера, поэтому прибывает в глубокой заднице, находится в оккупации, и треть Донбасса под Владимиром Путиным, потому что Восток Украины не прочитал Бандеру, из-за того, что не включили мозг.

Так что, господа, читаем Бандеру и идём путём Бандеры. Основное наше задание – это полная бандеризация Украины», – призвала она.