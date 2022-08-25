Фарион прокляла Феофана Прокоповича и призвала «мочить» украинскую интеллигенцию

Новости Украины

Мечты украинцев так и останутся мечтами, пока они не «поубивают» всех своих врагов.

Об этом в интервью каналу «ProUA» заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый украинец должен подумать над тем, не приложился ли он к генерации зла. Потому что маленькое зло вырастет и обязательно будет вас уничтожать. Это основная мысль, которая должна быть сегодня. Закон причины и следствия. Большая часть украинцев, наверное, не знает, что он вообще существует, такой закон. То есть, если ты допустил серьёзную историческую ошибку. А серьёзную историческую ошибку допустил Феофан Прокопович. Когда мы там последними словами называем Петра I, мы почему-то не говорим, что основным идеологом при Петре был предатель, Иуда, интеллектуальный Иуда. Мы так любим говорить – «наша интеллигенция», свят, свят, свят. Бойтесь нашей интеллигенции. Это основной стоп-кран в развитии независимой украинской страны. В своём большинстве. И это не моя мысль. Эта мысль, например, Василия Стуса, мы не будем говорить про его сына выродка, да. Мысль Василия Стуса, что он говорил про украинскую интеллигенцию, то она на 5% патриоты, а все остальные это приспособленцы. И этот приспособленец творил идею Российской империи, и сегодня мы за это отвечаем. Потому что, возьмите, любой учебник по риторике, и вы прочтете какой прекрасный ритор Феофан Прокопович. А то, что он замесил свою карьеру на крови украинцев, про это никто и никогда не скажет. Поэтому наши мечты – никогда не будут реализованы, пока мы не поубиваем всех наших врагов», – бесилась Фарион.