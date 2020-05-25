Фарион рассказала, как продукты питания превращают украинцев в «кацапов»

25.05.2020, Киев, Тарас Стрельцов

На Украине употребление в повседневной жизни российских имён, а также использование продуктов питания с российскими названиями якобы способствует росту сепаратизма.

Об этом в эфире своегоYouTube-канала заявила экс-депутат Верховной рады, член ВО «Свобода» Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В украинском языке издавна живут имена латинского, греческого, жидовского, тюркского и германского происхождения. Но все эти имена, которые приходят в наш язык, видоизменяются в соответствии с законами украинского языка.

И все те украинцы, которые употребляют уменьшительно-ласкательные формы имён своих детей в неукраинской форме, совершают грубую ошибку и демонстрируют не только незнание своего языка, но и свою солидарность с языком чужака. В частности – того чужака-московита, который вас убивает. И будет убивать, если вы не поставите на защиту себя языковую крепость, а именно – её антропонимику, систему названий», – отметила Фарнион.

«Моя дочь воспитывает двух маленьких детей и столкнулась с этой проблемой лично. В каком-то супермаркете, почему-то названном так, по-английски, вместо «великой крамныци», моя дочь наткнулась на товар для детей с удивительными названиями «Машенька» и «Дашенька», «Сырочек» и ещё какая-то мерзость. А на нашем языке это «Дарынка» и «Маричка», а Дашеньки и Машеньки – я уже очень давно их посылала в Рашу, и посылаю сейчас.

Но мои ряды пополняются, и теперь их пополнила молодая мама, моя дочь, которая не хочет, чтобы множились Даши, Маши, Саши и Наташи и чтобы кто-то её сына и моего внука называл чуть ли не матом «Дима, ты мне необходима», вместо «Дмытрык», – сказала русофобка.

После чего филолог с возмущением сообщила, что в украинских магазинах продают продукты питания с российскими названиями, что якобы способствует «агрессии» РФ.

«Поэтому моя дочь предложила пять способов «как стать пелёночным кацапом». Если кто-то хочет им стать, то мой ребёнок искренне им советует: первое – ешь кашу «Малыш», это заложит тебе основы кацапского мировоззрения, вместо «Малятка», «Малюка», «Малюсыка».

Второе – пей йогурт «Агуша» вместо «Агусыка», «Агусенятка». Хрусти печеньем «Ладошки», господи, что за грубое слово, вместо «Долоньки». После всего этого, чтобы стать кацапом, можно поесть «Моментальную овсянушку», вместо «Мыттевой вивсяноньки».

Не дай бог какому-то подростку, когда он уже становится кацапом, после употребления таких продуктов, которые свидетельствуют о безмозглости украинских средств, которые это продуцируют, после этого всё это можно запить вот такой гадостью, панове – «Петровская Слобода». Это тот Пётр Первый, что распинал Украину, а вторая доконала вдову-сиротку.

Сегодня находятся идиоты, которые выпускают этот напиток с таким диким, варварским, кацапским названием. Этих людей надо брать за голову и бить об историческую правду, которая должна им рассказать, каким мучителем для Украины был Пётр Первый, который объявил анафему нашему самостийнику гетману Мазепе», – возмутилась Фарион.