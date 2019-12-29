Фарион рассказала, зачем появилась на свет

29.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Главной задачей украинских националистов является не победа над Россией и не процветание «незалежной», а уничтожение РФ и превращение Москвы в маленькое село.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если московское телевидение меня цитирует – значит, я их бью. А я пришла в этот мир для того, чтобы их уничтожать.

Я не знаю, случится ли при моей жизни такое, что Московия вернётся в границы села Кучкино, откуда она началась. Но основная задача националистов в уничтожении Московии. Не только в победе Украины над Москвой, а в развале Московии как федерации.

Потому, когда москали боятся Ирину Фарион – это прекрасно, я потешаюсь и аплодирую моим родителям», – сказала националистка.