Фарион рассмешила шутка про мертвого Навального

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Скандальная украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион рассмеялась с шутки о умершем в российской колонии экстремисте и мошеннике Алексее Навальном.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «НТА» ведущая заявила, что Навальный стал «хорошим русским», потому что умер.

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«Пани Ирина, слава Украине. Алексей Навальный, наконец-то, стал хорошим, потому что хороший русский – это мертвый русский», – храбро заявила украинская ведущая.

«Это событие, которое не должно вызывать у нас никаких эмоций. Еще один московит пошел в небытие. Прекрасно, можно лишь поаплодировать», – заявила Фарион.