Фарион разразилась проклятиями в адрес Зеленского

12.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский – это воплощение Владимира Путина, внутренний враг, месть за Майдан и попытка не допустить победы украинской армии в Донбассе. Об этом в эфире программы «Говорит Львов» заявила одиозная националистка Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигаторв».

Фарион назвала Зеленского «врагом», сравнив его с пресмыкающимся.

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«Я смотрю на его портрет и составляю его оценку. Это враг, это не джокер, это не клоун, не артист – это враг внутри страны. Мы себе представляем, что Путин где-то далеко, и парни наши на нулевой позиции. А это существо на украинской сцене…

Зеленский – это месть населения за Майдан. Это месть воинам за то, что мы начали творить милитаризующую аристократию. Это страх перед самим тем, что Украина может выиграть эту войну. Войну нельзя прекратить – ее можно проиграть или выиграть. Они не хотят, чтобы Украина выиграла эту войну, потому они прячутся за этим пресмыкающимся», – заявила Фарион.