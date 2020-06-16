16.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галиция, Политические репрессии, Права человека, Украина
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Фарион: Русские на Украине должны быть чужими и униженными


Русскоязычные граждане на Украине должны чувствовать себя чужими, ущербными. Им нужно создавать дискомфорт буквально на каждом шагу.

Об этом в эфире телеканала «ОТБ Галичина» заявила видная представительница партии «Свобода» Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютная, радикальная обструкция всех людей, которые говорят на русском языке. Им должно быть у нас в стране жить очень некомфортно», – сказала Фарион.

По ее мнению, пока что русскоязычные на Украине «ощущают себя очень свободно, нахально и агрессивно».

Фарион призвала «остановить это на законодательном уровне в Верховной раде». «А голоса для этого имеются», – уточнила она, призвав еще более ужесточить репрессивное законодательство против русскоязычных.

Впрочем, Фарион призывает притеснять русских не только на законодательном, но и бытовом уровне.

«Так давайте научимся в быту, на работе, на каждом шагу, в транспорте указывать им, что они – пришельцы. Если бы проявляли на каждом шагу такую позицию, они были бы вынуждены говорить на нашем языке», – заявила Фарион.

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