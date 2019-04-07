Фарион: «Русскоязычные рабы не должны получать образование и работу»

07.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-депутат Верховной Рады националистка Ирина Фарион в эфире телеканала «ИнТВ» назвала всё русскоязычное население Украины «рабами или оккупантами», предложив лишить их образования и работы.

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«Последняя социология говорит, что сегодня украинцев в Украине 92 процента. По-моему, только поляки и венгры являются такой чистой нацией. В целом, общая численность национальных меньшостей – именно так правильно было бы их называть, а не «меньшинств» – два с половиной процента.

Но создаётся впечатление, что в меньшинстве находятся сами украинцы. Потому что в информационном пространстве мы слышим московский язык, на Евровидение едет певица, которая поёт на английском и обижает украинский, на каждом шагу мы видим неуважения к языку Тараса Шевченко и Степана Бандеры. Высшее образование полностью переходит на английский язык, в среднее образование проникает язык нацменьшинств, об этом свидетельствует закон о среднем образовании.

То есть украинцы не удерживают своего основного капитала. Украинец подвергается ассимиляции, которая теперь называется европеизацией, глобализацией и космополитизацией», – пожаловалась она.

Фарион также озвучила рецепт ускоренной украинизации пока еще русскоязычных областей Украины.

«Очень просто – не дать ему (русскоязычному гражданину, – ред.) работу и образование. Во всём мире так: попробуйте найти работу в Америке, если вы не владеете английским языком. Вы найдёте работу во Франции, если не знаете французского?

Почему в Италии наши так быстро научились щебетать по-итальянски? А почему по-испански защебетали? В любой стране щебечут, а у себя нет. Почему? Потому, что там сильные нации, которые не позволяют себя унижать. А у нас слабая нация, которая позволяет себя унижать.

И у нас ещё заявляют о каком-то праве русскоязычных! У нас нет русскоязычного населения, есть либо рабы, либо оккупанты. Поэтому эти люди, если не знают украинского языка, не должны получать образование и работу. Всё будет просто и легко, и это надо делать с улыбкой на устах», – предложила Фарион.