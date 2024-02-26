Фарион сияет: Одессу превратили в Бандерштат – покруче Львова

Скандальная украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион по своим бандеровским делишкам посетила Одессу и была приятно удивлена тем, что в городе не осталось живого места без «жёлто-блакитных прапоров», надписей «Слава Украине» и портретов упыря Степана Бандеры.

Впечатлениями она поделилась в эфире львовского телеканала NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я была поражена количеством наших государственных флагов, практически на каждом доме, чего абсолютно нет во Львове. А если на доме нет нашего флага святого, политого кровью, то тогда обязательно на части дома нанесены сине-жёлтые краски. На месте памятника человеку, которая убивала нашу Сечь, уничтожила гетманат, закрепостничела наше крестьянство, завела в Киево-Могилянскую академию московский язык, стоит сине-жёлтый флаг. На улице, там, где можно, на заборы, на плиты нанесены лозунги «Слава Украине» и, конечно же, изображения Степана Бандеры. Вот вам современная Одесса!», – восхищалась Фарион.

При этом отдельно бандеровку невероятно воодушевило то, что в Одессе теперь нет «кофе», зато есть «кава».

«Эти знаки украинской Одессы на каждом шагу – впечатляют и потрясают. А вершина – это, когда я увидела, что в центре Одессы кофейня «Чашечка кофе» («Філіжанка кави» – Фарион также радуется галицизму в названии – ред.), что в Одессе нет ни одного «кофе», а только «кавьярни». А когда мы зашли пообедать, то официанты общаются с тобой таким певучим языком, что тебе кажется, что ты обедаешь где-то в каком-то учреждении института украинского языка, например. Вот такой я увидела Одессу за два дня, хотя я не отрицаю того, что, конечно, там есть целый ряд проблем идеологического характера. Но мы должны опираться на это ядро. И то ядро, с которым я встречалась, я увидела, что это синтез людей молодых и людей зрелого возраста, и людей преклонного возраста. Эта встреча засвидетельствовала цепь поколений, это чрезвычайно важно», – трещала нацистка.