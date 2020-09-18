Фарион сравнила жителей русскоязычных регионов Украины с животными

18.09.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Русскоязычное население Украины, якобы виновное в конфликте на Донбассе и потере Крыма, обречено терпеть угнетения и войну со стороны националистов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Свобода» заявила скандально известная русофобка-националистка Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их Путин уже порезал и пострелял, так что теперь пускай едут и благодарят Путина. Каждый носитель русского языка на Украине сегодня является штыком Путина. И я им «благодарна» за это, крымчанам – они привели Путина сюда, в страну. Они авторы этой войны.

Как можно столько жить в этой стране, и говорить, что вопрос языка вторичен? Они поедут работать в Польшу – на каком языке они будут там говорить? А на каком языке они будут говорить в Москве, в Париже, во Франции, в Германии?

Меня не волнуют их страхи – они со своими страхами пускай идут к психиатрам, пускай с ними работают социальные психологи. Есть Конституция, украинский язык – государственный», – сказала она.

Фарион утверждает, что война идёт там, где нет «украинской» культуры, и где не смотрят украинское телевидение.

«Они смотрят российское телевидение – телевидение врага, агрессора, негодяя, идиота, урода, биологического мусора, выродков. Кто вы, что вы смотрите это телевидение?

Вы имеете сегодня такой колоссальный выбор, Интернет. Вы в XXI веке неспособны отличить зёрна от плевел? Кто вы тогда? Животное лучше сориентируется в ситуации, чем вы. Это непростительные вещи – именно эта психология и сдала Крым и Донбасс. Мы имеем войну там, где нет украинского языка, украинской церкви, истории Украины», – резюмировала националистка.