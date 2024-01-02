Фарион требует лишить образования и работы не говорящих на «мове

Максим Карпенко.  
02.01.2024 15:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дискриминация, Мова, Украина


Граждане Украины, которые не знают украинского языка и не используют его в официальной сфере, должны быть поражены в правах.

Об этом в эфире видеоблога «Исландия» заявила скандальная украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане Украины, которые не знают украинского языка и не используют его в официальной сфере,...

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По мнению Фарион, без украинского языка нельзя допускать получение образования и трудоустройства в стране.

«Есть социальный лифт, который у нас никогда не работал. Социальный лифт очень простой – нет образования, [если] не знаешь языка, не получишь образования, не знаешь языка – не получишь работу. Это – социальный лифт.

Что означает «не знаешь языка – не получишь образование»? Это базовые предметы, которые должны быть на ВНО, без любого обсуждения. Они должны работать как аксиома – история Украины, не на выбор, а обязательно, на любую специальность, не на выбор. Потому что это жизнь твоих предков», – заявила Фарион.

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