Фарион требует максимального национализма и милитаризации в образовании

Анатолий Лапин.  
25.08.2023 11:08
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Образование, Русофобия, Украина


Воспитание и обучение украинских детей и молодежи должно базироваться на националистических и воинственных идеях.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила скандальная националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воспитание и обучение украинских детей и молодежи должно базироваться на националистических и воинственных идеях....

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По мнению Фарион, для начала 1 сентября во все школы страны должны прийти украинские военные и рассказать о своем опыте.

«Очень важно, какие образовательные посылы наши дети получат 1 сентября. Работает ли наше министерство над тем, что очень важно – чтобы воины зашли в каждую школу и в каждый вуз? Чтобы именно воины передали свой опыт милитарной силы.

У нас кардинально должна измениться концепция воспитания и концепция обучения. Эта концепция должна быть максимально милитаризированная, максимально националистически-патриотическая. Если кто-то еще боится слова национализм, пусть себе что-то успокоительное купит», – скзаала националистка.

«Если оперировать термином эмоциональный, то это называется патриотизм, если оперировать термином государственный, то это система нациоцентрических или националистических ценностей. Я обращалась публично к господину Лисовому с тем, чтобы была разработана такая проблема, такая система лекционного курса, особенно для студентов, которые закончили 1-й курс, по проблемам нациоцентрического мышления. Естественно, я не получила ответа на это», – жалуется Фарион.

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