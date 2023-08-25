Фарион требует максимального национализма и милитаризации в образовании

Воспитание и обучение украинских детей и молодежи должно базироваться на националистических и воинственных идеях.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила скандальная националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Фарион, для начала 1 сентября во все школы страны должны прийти украинские военные и рассказать о своем опыте.

«Очень важно, какие образовательные посылы наши дети получат 1 сентября. Работает ли наше министерство над тем, что очень важно – чтобы воины зашли в каждую школу и в каждый вуз? Чтобы именно воины передали свой опыт милитарной силы.

У нас кардинально должна измениться концепция воспитания и концепция обучения. Эта концепция должна быть максимально милитаризированная, максимально националистически-патриотическая. Если кто-то еще боится слова национализм, пусть себе что-то успокоительное купит», – скзаала националистка.