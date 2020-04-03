03.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Образование, Украина
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Фарион требует обрабатывать детей еще сильнее




Экс-депутат Верховной рады, одиозная националистка Ирина Фарион выразила неудовлетворение по поводу того, что система образования предусматривает недостаточные объемы идеологической обработки детей в антироссийском направлении.

Фарион, в частности, поделилась опасениями по поводу планов сократить число уроков литературы, где, по ее мнению, школьники и должны обрабатываться в нужном русле.

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«Если будет утверждён государственный проект стандарта среднего образования, то в школах наши с вами дети и внуки не будут учить украинскую и зарубежную литературу.

Это предметы, которые формируют мировоззрение ребёнка или молодого человека. Это, на самом деле, модели мышления каждой нации и модели поведения. То есть, именно через художественную литературу мы можем самым активным способом влиять на внутренний мир ребёнка.

И, во-вторых, именно через украинскую литературу и её тексты, и зарубежную литературу в её переводе на украинский язык мы можем давать блестящее знание украинского языка», – возмутилась она.

«Почему Министерство образования во главе с практически ежедневно меняющемся министром собирается предложить обществу такой проект? Из-за того, что из украинского образования системно и последовательно, со времён Дмитрия Табачника и его логичного преемника Квита с нашего образования вымывается национальная составляющая.

То есть, образование необходимо для того, чтобы мы сформировал национально сознательного гражданина, который впоследствии будет строить национальное государство. Другого государства нам не надо», – резюмировала националистка.

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