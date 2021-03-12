Фарион требует выслать посла Израиля

12.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна выслать посла Израиля Йоэля Лиона из страны в ответ на его критику присвоения центральному стадиону Тернополя имени главаря УПА и гитлеровского офицера Романа Шухевича.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила экс-депутат Верховной рады, одиозная националистка Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фарион порадовалась, что мертвые боевики до сих пор вызывают возмущение среди политиков и дипломатов.

«Если бы у нас была национальная власть и государственническая власть, а не олигархическая, то такого посла бы уже давным-давно отозвали, особенно посла этого государства, потому что этот посол все время так реагирует то на факельное шествие, посвященное Степану Бандере, то на генерала Шухевича. В этом контексте мне представляется, каких же мы прекрасных имеем проводников, наш народ, что они даже мертвые так влияют на тех, кто неспособен осознать силу духа украинцев. Просто браво, что мы имеем Шухевича и Бандеру», – заявила Фарион.

Напомним, ранее посол Израиля на Украине Йоэль Лион осудил решение городского совета Тернополя присвоить центральному стадиону имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича и призвал немедленно отменить его.