Фарион: Украинцы должны по праздникам пить за то, чтобы сгорела Москва

Новости Украины

Украинцы должны стать «народом-мстителем», который за новогодними и рождественскими столами произносит воинственные тосты за «перемогу над Московией».

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила бывшая депутат Верховной рады, одиозная националистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Когда началась война московско-украинская, то наша «власть» и предыдущая, и эта (я не могу её назвать «владой»), даже не назвала это войной, а назвала слово с трёх букв – АТО. И кое-кто нам рассказывал, что он эту антитеррористическую операцию закончит за две недели. Никто из государственных деятелей – ни предыдущих, ни сегодняшних – не способен был произнести это прилагательное – «московско-украинская война». Где в первой позиции должен быть агрессор, а во второй должна быть жертва. Но я не хочу быть всё время жертвой. Я хочу быть мстительницей, и народ должен быть мстителем! И народ должен быть мстителем. И мы должны перестать ныть на тему мира!», – заявила Фарион.

По её словам, это катастрофа, что украинские президенты не говорят без конца о «перемоге».

«Мы ни от одного президента, ни предыдущего, ни этого, никогда с их рыл не слышали важнейшего слова – «победа». Вы слышали от них это слово? Каждый говорит только то, что он носит в себе. Они не носят этого в себе – ни один, ни другой. Они не победители! А что мы услышали от одного президента, который приехал в Мюнхен на завтрак, какой-то там? Он заявил фразу, от которой я свалилась с кресла – «мы не хотим победить Россию», это говорил Порошенко, «мы хотим, чтобы они отсюда ушли»… Хлопец, ты можешь говорить об этом в контексте бизнеса, но не в контексте глобальной политики. Глобальная политика – это тогда, когда соревнуются между собой сильные. Это, когда сильный пожирает слабого», – возмущалась националистка. «Я не знаю, в скольких процентах украинских семей за новогодними или рождественскими столами наполняли бокал за победу Украины, за распад Москвии, за то, чтобы Москва сгорела, за то, чтобы ничего не осталась от неё», – истерила Фарион.