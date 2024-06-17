Фарион в шоке: олигарх Ахметов заговорил на украинском языке
«Я в шоке. Иногда ракеты совершают чудеса»: такими словами недавно выигравшая суд против украинского Минобразования и восстановленная в должности преподавателя Львовской политехники экс-депутатка от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион отреагировала на украинский язык богатейшего украинца Рината Ахметова
Она отметила, что бизнесмен почти не совершал ошибок, разговаривая на мове.
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«Почти не совершил (ошибок)… слишком много экзистенциальных ошибок»”, — добавила Фарион, комментируя украиноязычный дебют олигарха.
Ахметов заговорил по-украински, получая награду Emmy Awards за документальный сериал о своем футбольном клубе «Шахтар». Статуэтку ему передал режиссер документального сериала Football Must Go On Владимир Мула.
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