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«Я в шоке. Иногда ракеты совершают чудеса»: такими словами недавно выигравшая суд против украинского Минобразования и восстановленная в должности преподавателя Львовской политехники экс-депутатка от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион отреагировала на украинский язык богатейшего украинца Рината Ахметова

Она отметила, что бизнесмен почти не совершал ошибок, разговаривая на мове.

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«Почти не совершил (ошибок)… слишком много экзистенциальных ошибок»”, — добавила Фарион, комментируя украиноязычный дебют олигарха.

Ахметов заговорил по-украински, получая награду Emmy Awards за документальный сериал о своем футбольном клубе «Шахтар». Статуэтку ему передал режиссер документального сериала Football Must Go On Владимир Мула.

