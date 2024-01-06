Фарион в ярости: «Скоро будем говорить на англо-украинском суржике»

Тарас Стрельцов.  
06.01.2024 17:55
  (Мск) , Львов
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Дзен, Запад, Общество, Украина


Власти Зеленского вытесняют всё украинское полной англизацией официально-деловой сферы и системы образования.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Зеленского вытесняют всё украинское полной англизацией официально-деловой сферы и системы образования. Об этом...

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«То, что творится в системе образования сегодня – история Украины слита со всемирной историей. Украинская литература, которая даёт едва ли не наибольшую силу, потому что каждый второй украинский писатель – это не просто писатель, а борец, национальный герой, политик нациоцентричного направления, именно из-за этого этот предмет удаляют практически совсем из учебной программы, потому что украинская литература теперь слита в один казан с зарубежной литературой. Даже те, кто хотят поступить на украинскую филологию, на ВНО уже не сдают предмет украинская литература, а сдают математику», – пожаловалась Фарион.

По её словам, сейчас вместо русского языка, «мову» вытесняют английским. При этом любопытно, что по мнению националистки, большевистская украинизация была частью кампании по истреблению украинцев.

«Вспомним украинизацию 1923 года, сто лет назад, именно эта украинизация заключалась в том, чтобы в конце концов выявить всех украинцев, а потом уничтожить. Тогда русский язык был уже не в фаворе, как и сейчас, нужно было придумать что-то новое, и это придумали. Оно тогда называлось эсперанто. И Николай Скрипник (большевик-украинизатор 20-х годов – ред.) бил в колокола и говорил, что это очень подлый ход для того, чтобы оборвать стремление украинского языка к своему естественному бытию.

Прошло сто лет, и мы переживаем ту же самую историю, когда Верховная рада принимает закон об абсолютной и полной англизации всех сфер украинской жизни, англизации официально-деловой сферы и англизации системы образования. И вместо московско-украинского суржика, в котором мы с вами варимся более 300 лет, мы получаем уже практически английско-украинский суржик», – объяснила бандеровка.

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