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19.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Галичина, Общество, Сюжет дня, Украина
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Фарион: Великого Бандеру не называли «Стёпочкой»!

Вслед за декоммунизацией топонимов Украину ждёт аналогичный процесс с антропонимами. Об этом по телефонной связи в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-депутат Верховной Рады, националистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Антропоним – это фокус бытия каждого языка. И чем быстрее в нашем языке мы избавимся от «Стёп», «Петь», «Наташ», тем быстрее мы станем самодостаточной нацией.

Сложно себе представить, что великого Степана Бандеру кто-то в доме называл «Стёпочка». Трудно представить, что его отца, который внесён в список на беатификацию (духовник СС Галичина униат Андрей Шептицкий, – ред.), кто-то в хате называл «Андрюша». Извините, но я не могу себе представить, чтобы моего отца кто-то в доме смог бы обозвать «Димой» – рассказала Фарион.

«Было опрошено ряд преподавателей, среди них моих родных из университета Франко, которые подтверждали то, что форма «Маша», «Петя», «Стёпа», «Алёна» (вообще какая-то катастрофа) – все эти формы засоряют украинский антропонимический простор так, как топонимический простор до последнего времени был замусорен был формами вроде Днепропетровска и прочей нечисти.

К счастью, благодаря усилиям «Свободы» в парламенте был одобрен закон о декоммунизации, и в соответствии с ним по всей стране происходит возвращение украинских топонимов, и рано или поздно произойдёт возвращение украинских антропонимов», – пообещала националистка.

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