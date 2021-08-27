Фарион возмущена празднованием независимости: «Где битва с москалями?!»

27.08.2021 11:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Празднование дня независимости Украины, которое состоялось в Киеве 24 августа, было недостаточно националистическим.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила бывший депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фарион осталась недовольна театрализованным представлением на Майдане, во время которого маленькая девочка проходила через представителей разных периодов украинской истории.

«Национального острия тут нет. Тут есть какое-то острие, но не национальное. Почему я так на этом акцентирую? Потому что эта девочка, которая проходила через разные исторические эпохи, дотрагивалась до тех фигур нашей истории, которые ни в коей степени не являются нашими символами и знаками радикальной нациоцентрической позиции. А радикальная нациоцентрическая позиция крайне необоходима стране всегда, а тогда, когда идет война, она является условием победы», – сказала Фарион.

«Потому почему-то в тех путешествиях этой чудесной девочки мы не увидели нашего основного гетмана. Я думаю, что этот гетман до сих пор вызывает страх у тех людей, которые этот парад организовывали. Я имею в виду, конечно, гетмана Ивана Мазепу. Далее сказано, что наши казаки брали Кафу, но не сказано о том, как Выговский лупил москалей под Конотопом и как это было важно. Не сказано и про Сагайдачного, который подошел под Москву, но почему-то ту Москву не взял. Над этой контраверсией нужно было бы думать. А то, что мы видели, называется не взятие Москвы, а заигрывание с ней и нежелание называть вещи своими именами», – считает националистка.

«Наиболее обидным элементом этой выставочной инсталляции был образ Тараса Шевченко, которого было подано как просто человека, которого выкупили из крепостничества. То есть не как поэта, который первым формализовал нациоцентрические идеи, который первым сформулировал лозунг «в своей хате своя правда и сила, и воля» – вот это националистический лозунг. А про «Заповит» Тараса Григорьевича Шевченко я вообще молчу. Они боятся цитировать самый основной посыл Шевченко. Представьте себе 30-ю годовщину возобновления украинской независимости на Крещатике празднуют под монументальным лозунгом: «Вражеской злой кровью волю окропить». Нет, что вы, они от силы могут написать шевченковское: «Обнимитесь, братья мои». Только кто мне брат и почему я должна обязательно обниматься.

То есть вот тех, самых основных посылов, на которых стоит и строится национальное государство, нет и не может быть, потому что эти люди не исповедуют эти ценности. И дальше самое страшное, когда эта прекрасная девочка пробегает самый важный кусок истории, благодаря которому мы существуем, а идет речь об Организации украинских националистов и про УПА. Но Степан Бандера, Шухевич, Коновалец и Зеленский, и его команда – это люди, которые живут абсолютно на других планетах», – заявила Фарион.