Фарион взбесилась из-за «шустеризации» украинских каналов

30.11.2021  23:29 (Мск), Львов ,
Тарас Стрельцов.  
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Конфликт, Криминал, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Наличие телеведущего Савика Шустера на киевских телеканалах означает, что Украина «оккупирована».

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и русофобка Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наличие телеведущего Савика Шустера на киевских телеканалах означает, что Украина «оккупирована». Об этом в...

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«Шустеризация украинского информационного пространства – это свидетельство подневольного положения украинцев, свидетельство оккупации нашего информационного пространства.

В нашем информационном пространстве человек, который говорит на языке врага, и ему никто не делает замечаний. А наоборот – кичатся, что этот человек владеет несколькими европейскими языками.

В то же время этот человек не владеет языком Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки. И ему сходит это чрезвычайно просто», – возмутилась она.

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