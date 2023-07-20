Фарион заклеймила львовских селян: защищали советский памятник и кричали «УПА – бандиты!»
В селе Михайлевичи в Самбрском районе Львовской области местные жители не давали снести установленный при СССР монумент.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сюжете львовского телеканала НТА.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Это памятник людям, которые воевали за Украину», – заявил один из местных жителей.
Еще один мужчина, отвечая на вопрос, почему памятник не снесли раньше, сказал:
«Потому что здесь люди наши похоронены».
Особое негодование авторов сюжета вызвало то, что «крестьяне взялись называть ОУН и УПА бандитами».
На аргументацию местных жителей пожаловалась секретарь рабочей группы по вопросам декоммунизации Львовской ОГА Анна Герич.
«Пластинка заедает на одном. Они начинают рассказывать: вы не сделали общественные слушания, вы не покосили траву, вы не сделали дороги. То есть у них сразу начинают другие флешбэки, они переходят на другие темы. Но больше всего меня поразило, что люди простот говорят про ОУН, УПА как о бандитах», – негодует Герич.
Тем не менее, несмотря на протесты, памятник удалось снести.
«К слову, это не единственный советский памятник, который упал на Львовщине. С начала года удалось снести более 130 подобных монументов», – сообщил телеканал.
Реакция львовских крестьян привела в ярость скандально известную патологической русофобией депутата ВР прошлого созыва, львовскую националистку Ирину Фарион.
«Галицкое быдло хуже любого другого. Я лично этих существ лишала бы права голоса. Твари долбанные», – написала она в своем тг-канале.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.