Фарион заклеймила львовских селян: защищали советский памятник и кричали «УПА – бандиты!»

Игорь Шкапа.  
20.07.2023 09:19
  (Мск) , Киев
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Вандализм, Галичина, Дзен, Русофобия, Украина


В селе Михайлевичи в Самбрском районе Львовской области местные жители не давали снести установленный при СССР монумент.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сюжете львовского телеканала НТА.

В селе Михайлевичи в Самбрском районе Львовской области местные жители не давали снести установленный...

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«Это памятник людям, которые воевали за Украину», – заявил один из местных жителей.

Еще один мужчина, отвечая на вопрос, почему памятник не снесли раньше, сказал:

«Потому что здесь люди наши похоронены».

Особое негодование авторов сюжета вызвало то, что «крестьяне взялись называть ОУН и УПА бандитами».

На аргументацию местных жителей пожаловалась секретарь рабочей группы по вопросам декоммунизации Львовской ОГА Анна Герич.

«Пластинка заедает на одном. Они начинают рассказывать: вы не сделали общественные слушания, вы не покосили траву, вы не сделали дороги. То есть у них сразу начинают другие флешбэки, они переходят на другие темы. Но больше всего меня поразило, что люди простот говорят про ОУН, УПА как о бандитах», – негодует Герич.

Тем не менее, несмотря на протесты, памятник удалось снести.

«К слову, это не единственный советский памятник, который упал на Львовщине. С начала года удалось снести более 130 подобных монументов», – сообщил телеканал.

Реакция львовских крестьян привела в ярость скандально известную патологической русофобией депутата ВР прошлого созыва, львовскую националистку Ирину Фарион.

«Галицкое быдло хуже любого другого. Я лично этих существ лишала бы права голоса. Твари долбанные», – написала она в своем тг-канале.

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