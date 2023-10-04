Фарион заклеймила офис президента за отказ защитить гитлеровца

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть заняла антиукраинскую позицию, встав на сторону евреев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеоблоге заявила экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, известная своей оголтелой русофобией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Она возмущена отсутствием надлежащей реакции со стороны киевского официоза на скандал вокруг выступления эсэсовца Ярослава Гунько из дивизии «Галичина» в канадском парламенте, после которого спикер парламента подал в отставку.

Националистка уверена, что скандал был «инспирирован иудейскими кругами», к которым потом «присоединились определенные круги Польши».

«Какая логическая случка. Точно такая, которая происходила длительно время 1 января, когда Украина выходила чествовать память Степана Бандеры – человека, который воевал против нацистского, московского и польского режима», – сказала Фарион.

Отдельно она остановилась на реакции украинского официоза, в частности главы офиса президента Андрея Ермака, который заявил по этому поводу:

«Мы не контролируем и не имеем возможности контролировать, кого приглашают в канадский парламент. Это не наша юрисдикция. Думаю, наша позиция и так понятна».

Кроме того, Ермак добавил, что канадская власть признала свою ошибку.

«То есть наша власть в лице Ермака стала на сторону некомпетентных людей, которые повелись на заявление иудейского сообщества Канады, к чему присоединилась Польша, на защитив украинца, который в рядах немецкой армии боролся против дикого московского врага», – негодует русофобка.

По ее словам, эти люди «находятся в плену московских мифов» и «живут по сталинским учебникам».

Кроме того, она недовольна, что учитываются интересы «этнических сообществ», которые очень часто были враждебными для украинцев.