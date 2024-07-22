Фарион закопали во Львове под гимн гитлеровцев из УПА

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Убитую в пятницу выстрелом в голову экс-депутатку Верховной рады, известную своей одержимостью «мовой» и русофобией Ирину Фарион похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Перед гробом выступили только её дочь, коллега по вузу и пара главарей националистического ВО «Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она родила украинцев, многих переродила, создала украинцами. На её словах и делах они превращались в украинцев – те люди, которые всю жизнь никогда не знали украинского слова. Так пусть её смерть родит украинскую лютость, упорство, целеустремлённость, несокрушимость. Черпаем из неё силу, творим украинцев, которые будут творить украинскую Украину. Слава Украине! Слава Фарион!» – причитал руководитель секретариата ВО «Свобода», экс-спикер Верховной рады, а ныне главный сержант ВСУ Руслан Кошулинский.

Следом выступил и сам главарь «Свободы», воюющий в звании замкома батальона 128-й бригады ВСУ Олег Тягнибок. Он пустился в сентиментальные воспоминания.

«Недели две назад я тебе звонил, потому что хлопцы из оперативного штаба, оперативный дежурный, отдавая команды, употреблял некоторые русизмы. Помнишь, как ты тогда звонко засмеялась? Разве кто-то так умел смеяться, как Фарион? Засмеялась, а потом монотонно объяснила, как правильно отдавать военные команды на украинском языке», – рыдал националист.

Он призвал к мести.

«Это был выстрел в украинскую нацию, которую ты превыше всего любила и пыталась достучаться до сердца каждого украинца. Все враги – как внешние, московиты, так и внутренние – малороссы, они тебя боялись. А ты не боялась никого и ничего. И поэтому наше дело сегодня продолжить то, что хотела ты – отомстить найти убийц и заказчиков, довести это дело до логичного завершения. И Москва падёт! Слава Украине!», – вещал Тягнибок.

Далее слово взяла дочь покойной София Особа (Семчишина), которая у гроба матери поклялась вырастить своих детей бандеровцами. Примечательно, что речь она произносила по бумажке.

«Слава Украине, слава Фарион! Сегодня всех нас, украинцев, убили за «мову» в лице моей мамы, женщины, которая всем доказывала простые вещи: язык – это оружие. Будем говорить на родном языке – победим в войне… Эва и Дмытро имели честь быть твоими внуками, они тебя обожали, будут скучать. Но мы с мужем сделаем всё, чтобы они выросли националистами! Слава Украине! Вечная память Фарион! Украина превыше всего», – митинговала женщина.

Примечательно, что закапывали Ирину Фарион под «церковный» хор, исполняющий «Червону калину», которая является неофициальным гимном гитлеровских коллаборационистов из УПА. Также трубадуры исполнили гимн ОУН «Зродылысь ми великои годыны».