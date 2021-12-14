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Решение суда Великобритании об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, принятое в День прав человека ООН, является фарсом. Такое мнение выразил глава организации Кристинн Храфнссон.

Директор Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, взяла интервью у главреда издания. На прошлой неделе стало известно, что суд Лондона принял решение экстрадировать журналиста Джулиана Ассанжа в США. Там ему грозит тюремный срок до 175 лет.

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Храфнссон убежден в политизированности преследования Ассанжа, как и в том, что спецслужбы ЦРУ хотят физически расправиться с неугодным журналистом.

«Совершенно неприемлемо, чтобы Великобритания отдала жизнь и будущее Ассанжа в руки ЦРУ или американского правительства. К тому же у него не очень хороший послужной список в выполнении своих обещаний. Это просто фарс и трагедия, учитывая, что они принимают решение в День прав человека Организации Объединенных Наций», — рассказал Храфнссон в эксклюзивном интервью Фонду Пригожина.

США хотят отомстить Ассанжу за разоблачение неприглядной правды о деятельности американских властей. Ранее Британия отказывала Вашингтону из-за того, что основатель WikiLeaks серьезно болен — он страдает аутизмом и клинической депрессией.

«Глава Amnesty International заявил, что вся ситуация противоречива и весьма серьезная по своему характеру. В сложившихся обстоятельствах, разрешив его экстрадицию, они ставят его жизнь под угрозу. Это совершенно неприемлемо. Нельзя так рисковать жизнями людей», — категорично заявил Храфнссон.

Он убежден, что США откажутся от обещанных гарантий – не помещать Ассанжа в тюрьму строгого режима, а ЦРУ потребует отправить его в бессрочную изоляцию. Главред WikiLeaks не сомневается, что только месть движет Вашингтоном, причем она проявляется во всех действиях США.