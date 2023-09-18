«Фарш» уже не расскажет. Что в Клещеевке на самом деле

Украинская пропаганда уже несколько раз успела отчитаться о взятии Клещеевки – небольшого села на юго-запад от Бахмута. На этот раз они говорят и о Клещеевке, и об Андреевке – селе соседнем. Несколько раз украинское минобороны уже отчитывалось о взятии этих населенных пунктов, но их одергивали сами украинские боевики – мол, рано. Теперь всушники все-таки смогли сфотографироваться с флагами на фоне груды кирпичей. И пошли победные реляции. И все силовые структуры украинского недогосударства наперегонки стали награждать своих сотрудников, многие из которых и близко не были возле Клещеевки.

Несколько дней назад мое подразделение находилось как раз под Клещеевкой. Довольно долгое время. И только-только вышло оттуда в рамках ротации. Сейчас там наши смежники. На тех же позициях, что и мы (на фото автор статьи – ред.). И за несколько дней – «обрушения фронта», о котором так любят мечтать украинские пропагандисты, даже не намечается.

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Могу уверенно сказать – бой идет не за Клещеевку. Бой идет за высоту – железнодорожную насыпь, которая идет с севера на юг. С востока от насыпи – наши войска, прикрывающие дороги, по которым идет снабжение Бахмута. С запада от насыпи – идет бой. Ситуация под Клещеевкой-Андреевкой полностью идентична ситуации с Белогоровкой – небольшой деревенькой на северо-запад от Лисичанска. Сама Белогоровка полностью разрушена. Украинцы туда первое время пытались заползать ночью, чтобы сфотографироваться с флагом и получить ордена. Кого-то «накрывало» артиллерией, кто-то все-таки прополз, сфотографировался – и тикать!

Так и под Бахмутом. Село разрушено. Позиций там нет. Выползающие в Клещеевку и Андреевку нацики попадают под удары нашей артиллерии и авиации. Буквально на днях у них здесь накрыли известного и распиаренного штурмовика по кличке «Фарш». Реализовали, так сказать, его позывной. Половина украинского политического тик-тока плакала. Так это известный, медийный! Естественно, безымянных «малэнькых украйинцив» там легло намного больше. Не знаю, есть ли это в планах нашего командования, но лично мне кажется, что села выполняют роль мышеловки – вытягивают нашего врага под огонь артиллерии. Об этом, кстати, и укропы у себя в группах пишут – что находятся под постоянным обстрелом русских.

Сейчас все зависит от качественной работы нашей артиллерии и авиации. И возможностей разведки, чтобы эту авиацию и артиллерию направлять. Чем скорее мы повысим точность и оперативность наших ударов – тем скорее укропы просто закончатся. Кто смотрит украинские источники, замечает, что там нынче стали особенно активно пиарить женщин-военнослужащих. То все каналы рекламируют некую «Ксанку-пулеметчицу» (заметим, не медика, не санитарку, а полевого солдата!), то обещают обучить «сто новых аэроразведчиц». Украинский режим явно проводит подготовку общественного мнения к мобилизации женщин. Потому что мужиков уже не хватает.

Что, собственно, и подтвердил в эти же дни полтавский военком Бережной, который прямо на заседании местного совета заявил, что от каждой сотни мобилизованных на сегодняшний день украинских солдат в строю осталось десять. Остальные девяносто – убиты или покалечены. Перед военкомами стоит задача сформировать новые бригады, а они не могут. Украинская демография перешла катастрофическую черту. Отчеты соответствующих структур говорят, что коэффициенты восполнения населения на Украине сегодня – самые низкие за всю ее историю.

Можно было бы пожалеть. Братья по крови, как-никак. И по-русски говорит все еще большинство. Но ведь видели же. «Бачылы очи, що купувалы – йижтэ, хочь повылазьтэ»! Доскакались, как говорится, на майдане. Все честные люди, которым не повезло жить в бывшей УССР, сегодня массово бегут за кордон. Или прячутся от мобилизации. Даже получают судимость за отказ «могилизироваться» в ВСУ. А те, кто все-таки надел украинскую форму – что ж, сами сделали свой выбор. Наша задача – держать фронт. И продолжать вести огонь. И демилитаризация с денацификацией успешно завершатся. С физическим уничтожением вооруженных украинских нацистов.