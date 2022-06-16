Фас-команда Келли Дегнан повышает политическую температуру в Грузии

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Новости Украины

Соединенные Штаты все больше недовольны официальным Тбилиси. Об этом свидетельствует, в частности, последнее заявление посла США в Грузии Келли Дегнан.

«Когда я слышу, что Соединенные Штаты работают против Грузии, пытаются втянуть Грузию в войну или открыть второй фронт, это на 100% российская дезинформация» -заявила она накануне.

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Премьер-министр, министры, лидер правящей партии «Грузинская мечта», председатель парламента – вот далеко не полный перечень влиятельных представителей власти Грузии, которые в последние недели заявляли о попытках втянуть Грузию в войну против России. Они обвиняли в этом киевский режим, а некоторые имели дерзновение и намекали непосредственно на США и Запад.

И вот Келли Дегнан, обвинив правящую верхушку Грузии в генерации российской дезинформации, дала фас-команду подручной оппозиции осуществить очередную информационную атаку против «Мечты».

К тому же, Дегнан это делает в весьма критический момент – перед решением Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС.

Злые языки, в том числе и такое серьезное политическое издание, как Politico, утверждают, что в отличие от Украины и Молдовы, Грузия вряд ли будет удостоена такой высокой чести. А вокруг этой темы в Грузии разыгрываются нешуточные политические страсти.

Оппозиция обвиняет власти в тайном сговоре с Россией и спускании на тормозах евроинтеграционных процессов. Власти, наоборот, оппозицию обвиняют в сговоре с дружками из влиятельных европейских чинов – мол, поэтому Грузии отказывают в предоставлении статуса кандидата с целью спровоцировать очередной политический кризис.

Но политический кризис, точнее его «горячая» фаза, похоже, уже надвигается.

Дело в том, что мастер политических интриг Дегнан выбрала точный момент и подлила масло в огонь в самый пик противостояния верхушки Грузии и европейцев по поводу вышеупомянутого вопроса.

Так, к примеру, премьер-министр Гарибашвили прямо требует статуса кандидата, утверждая, что Грузия гораздо больше сделала для этого, нежели Украина и Молдова:

«Если кому и полагается статус кандидата, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Говорят, что Украина в состоянии войны, и должен ей быть предоставлен статус из-за этого. Но если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны».

Здесь ключевым является последняя фраза: премьер точно расставляет акценты и намекает на действительную причину возможного отказа присвоения статуса.

Но Гарибашвили на самом деле волнует не отказ ЕС в статусе, а осложнения, что может последовать после этого – политический кризис и дестабилизация обстановки.

Конечно, Запад недоволен позицией Грузии, которая не присоединяется к антироссийским санкциям и не создает дополнительные трудности безопасности для северного соседа.

И то, что именно отказ с головой пуститься в антироссийскую фронду является причиной усиления давления со стороны США и ЕС, в Грузии никто не сомневается.

Упреки вроде «ухудшение демократии» особенно участились в последние пару месяцев, то есть в период СВО России на Украине. Так, Freedom House объявила, что уровень демократии по шкале от 1 до 7 в Грузии упал с 3,18 до 3,07 балла в 2021 году, в результате чего «страна остается в категории «гибридного режима», то есть недемократического, отчасти авторитарного.

Подобные укоры являются хорошо отработанными легальными поводами для провоцирования политического кризиса, что легко может перерасти в дестабилизацию обстановки на фоне резкого ухудшения уровня жизни населения страны.

Эти поводы уже послужили обоснованием для резолюции Европарламента, в которой депутаты призвали Европейский совет рассмотреть вопрос введения персональных санкций в отношении неформального правителя Грузии, российского миллиардера Бидзины Иванишвили. Чуть ранее небезызвестный соратник украинского президента Давид Арахамия обратился к Евросоюзу с призывом ввести санкции против Иванишвили.

В резолюции Европарламент отмечает «деструктивную роль» Иванишвили в политической и экономической жизни Грузии и неприемлемый контроль над решениями правительства, включая «политически мотивированное преследование журналистов и политических оппонентов».

А влиятельные прозападные грузинские НПО приняли совместную декларацию о нарушении конституции (!) политическими руководителями Грузии. НПО утверждают, что они преднамеренно затрудняют процесс интеграции в европейские структуры и позволяют себе налево и направо швыряться «опасными заявлениями, наносящими серьезный ущерб процессу евроинтеграции и противоречащими Конституции Грузии».

И, действительно, согласно статье 78 Конституции Грузии, государственные органы обязаны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и НАТО. В своё время сама «Грузинская Мечта» конституционно (!) закрепила такую обязанность, что может стать серьезным основанием легитимации попыток дестабилизации обстановки.

«Дальновидности» «Мечты» можно только позавидовать!

Решение по статусу страны-кандидата в члены ЕС будет принято совсем скоро – через неделю. Соответственно, уже через неделю политическая температура в Грузии может подскочить резко.