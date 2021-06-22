22.06.2021, Симферополь, Виктор Орлов
 
Дзен, Крым, Россия, Экономика
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ФАС России отказалась наказывать Samsung за санкции против Крыма

Федеральная антимонопольная служба России отказалась считать нарушением закона о рекламе сообщение на сайте компании...

Федеральная антимонопольная служба России отказалась считать нарушением закона о рекламе сообщение на сайте компании Samsung о «бесплатной доставке по всей России», хотя при этом фирма не работает с Крымом.

Соответствующий ответ на обращение опубликовал крымский общественник Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ФАС России не видит нарушений в том, что компании на российском рынке не осуществляют доставку в Крым, даже если у них в рекламе указана «доставка по всей России» – видимо, для них Крым не Россия. Ответ на примере компании Samsung.

И такая ситуация не только с Самсунгом, пиши хоть обпишись, везде будет такой же ответ, будь то Лукоил, Газпром, Мегафон, Ашан, Росгосстрах, Сбербанк и т.д. Я удивляюсь, когда высокие должностные лица осуждают новые санкции из-за Крыма, но «внутрироссийские санкции» они не замечают уже семь лет», – комментирует Талипов.

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