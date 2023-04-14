Фашистская Латвия судит 14 русских журналистов

В Латвии по новому закону о сотрудничестве с подсанкционными организациями группе из 14 журналистов грозит до 4 лет лишения свободы. Их обвиняют в сотрудничестве с холдингом ВГТРК, заместитель генерального директора которого Дмитрий Киселев находится под персональными санкциями.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала НТС русский журналист из Риги Юрий Алексеев рассказал, что под уголовную статью попали журналисты, в разное время сотрудничавшие со СМИ, входящими в холдинг.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Суд уже начался, – сообщил Алексеев. – Сначала хотели судить всех 14 человек в одной аудитории, но для этого надо было снять аудиторию типа национальной оперы, чтобы все там разместились. Поэтому решили судить каждого по отдельности, иначе была бы картинка для YouTube, как в Латвии оптом судят журналистов. Ну а сама статья – это вообще нелепость, Кафка в своих депрессивных романах такого придумать даже не мог. Я тоже когда-то писал на «Спутник» и т.д. И вот через несколько лет оказалось, что один из директоров холдинга, куда входит «Спутник» и «Russia Today», находится под персональными санкциями, и оказалось, что ты работал на Дмитрия Киселёва, который под персональным санкциями Евросоюза. Ты на него работал, принёс ему какую-то прибыль, но он даже не собственник холдинга, а один из директоров!».

Причем на момент выхода материалов законодательной ответственности за работу на подсанкционные компании не было, и сами компании не находятся под санкциями, а только их замдиректора.

«Вот я сейчас в Латвии куплю алюминиевую сковородку, а потом окажется, что эта сковородка изготовлена в Китае из алюминия, который произвела компания «Русал», и один из ее директоров под санкциями. Значит я ему принес прибыль, и тем самым нарушил закон республики. А я даже не знаю, кто там директор, и когда покупаю сковородку не знаю, из какого она алюминия, – подчеркнул Алексеев. – Это выглядит, как цирк с конями, но реально сейчас 14 журналистов, русских, которых в Латвии осталось не так много, судят по этому закону и по этой статье. Самое большее, что им грозит, это 4 года. Но, скорее всего, им какой-то впаяют штраф, может ещё чего-то».

При этом самому Алексееву грозит до 15 лет лишения свободы за создание виртуальной коммуникационной площадки по обсуждению актуальных тем. И в этом случае государственная машина пытается применить новый закон к событиям прошедшего времени.

«Меня привлекают по ст. 80 ч.2, которая называется «нанесение вреда Латвийской Республике группой лиц по предварительному сговору. 12 лет назад, в апреле 2011 года, мы с двумя моими друзьями организовали страницу в сети под названием «ИМХО-клуб», то есть клуб мнений. И она была такая дискуссионная, там не было какой-то новостной ленты, а просто люди присылали тексты, которые хотели бы обсудить – о политике, культуре, о науке, о детях, о чём угодно. У нас там даже выступал действующий президент Латвии, высказывал своё мнение. И эту страницу взяла в оборот полиция безопасности, такой латвийской КГБ. Причём меня в наручниках – в следственный изолятор, посадили в камеру к наркоману в ломке, – подчеркнул Алексеев. – ИМХО-клуб возник в 2011 году, а статью придумали только в 2016, то есть через 5 лет. И для меня самого интересно, как они докажут вред?».