Фашистская Молдова поставила тысячи рабочих Приднестровья на грань выживания

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Завод «Молдавизолит» стоит на грани массового увольнения сотрудников. Пока уволилось только 10 из 600 работников, но уже около сотни ушли в неоплачиваемые отпуска, чтобы уехать на заработки.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Завод был остановлен в октябре, потому что с августа Молдова перестала пропускать продукцию «Молдавизолита» по предлогом того, что это продукция двойного назначения, хотя электроизоляционные материалы используются только в гражданской сфере.

«Уже совсем критичная ситуация. Производство – в простое. Накопилась продукция, произведенная до остановки. Уже на готовую продукцию истекают сроки хранения. Даже если все наладится – будет тяжело ее потребителю отправить. Очень много мы потеряли контрактных обязательств. Мы становимся ненадежными поставщиками. Наши потребители на европейском рынке все понимают, но считают деньги. Их понимание не может быть бесконечным», – говорит начальник управления продаж «Молдавизолита» Алексей Кабанов.

Остановлено пресс-хозяйство завода, которое предполагает непрерывное производство. На предприятии хранится 250 тонн фенола, формалина аммиака, срок годности которых истекает, а утилизировать их в Приднестровье невозможно.

Аналогичная ситуация и на другом приднестровском предприятии «Элекртомаш». Он производит 50 двигателей в месяц, которые не отгружаются заказчику и поступают на склад.

Коллективы предприятий обратились к руководству Молдовы, послам США, ЕС, ОБСЕ с призывом обратить внимание на ситуацию, но пока не добились реакции.