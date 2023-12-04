Фашистская Молдова поставила тысячи рабочих Приднестровья на грань выживания

Елена Острякова.  
04.12.2023 16:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 448
 
Беспредел, геноцид, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Произвол, Россия, Скандал


Завод «Молдавизолит» стоит на грани массового увольнения сотрудников. Пока уволилось только 10 из 600 работников, но уже около сотни ушли в неоплачиваемые отпуска, чтобы уехать на заработки.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Завод «Молдавизолит» стоит на грани массового увольнения сотрудников. Пока уволилось только 10 из 600...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Завод был остановлен в октябре, потому что с августа Молдова перестала пропускать продукцию «Молдавизолита» по предлогом того, что это продукция двойного назначения, хотя электроизоляционные материалы используются только в гражданской сфере.

«Уже совсем критичная ситуация. Производство – в простое. Накопилась продукция, произведенная до остановки. Уже на готовую продукцию истекают сроки хранения. Даже если все наладится – будет тяжело ее потребителю отправить. Очень много мы потеряли контрактных обязательств. Мы становимся ненадежными поставщиками. Наши потребители на европейском рынке все понимают, но считают деньги. Их понимание не может быть бесконечным», – говорит начальник управления продаж «Молдавизолита» Алексей Кабанов.

Остановлено пресс-хозяйство завода, которое предполагает непрерывное производство. На предприятии хранится 250 тонн фенола, формалина аммиака, срок годности которых истекает, а утилизировать их в Приднестровье невозможно.

Аналогичная ситуация и на другом приднестровском предприятии «Элекртомаш». Он производит 50 двигателей в месяц, которые не отгружаются заказчику и поступают на склад.

Коллективы предприятий обратились к руководству Молдовы, послам США, ЕС, ОБСЕ с призывом обратить внимание на ситуацию, но пока не добились реакции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть