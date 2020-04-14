«Фашистская тактика» – Украина придумала, как запустить флот НАТО в Азов в обход Конвенции Монтрё

14.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Строительство украинской военно-морской базы на Азовском море никак не повлияет на баланс сил в регионе и не несет прямой угрозы для Российской Федерации.

Вместе с тем, наличие базы может позволить НАТО перебросить свои военные катера на Азов в обход Конвенции Монтрё, взяв за пример опыт фашистской Италии 40-х годов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.

Эксперт также подчеркнул, что наличие военно-морской базы у берегов Бердянска несет угрозу и для мирных жителей украинского региона.

«Ничего нового в данном событии не видится. Это логичное продолжение тех действий и предпринятых мер, которое осуществляется уже в течение довольно длительного времени.

Во-первых, начиная с переброски туда плавмастерской, которая является сейчас казармой и складом, и малых бронекатеров типа «Гюрза», процесс приобрел плановый характер. Это свидетельствует о курсе государства Украина на дальнейшую милитаризацию этого региона. В одностороннем порядке это было начато и, соответственно, вызывает соответствующую реакцию со стороны России.

Бердянск за это время стал не только пунктом базирования, но Украина очень активно там вела работы, связанные с дноуглублением, в том числе и фарватеров, что вполне укладывается в контекст происходящего», – объяснил Горбачев.

При этом, эксперт отметил, что украинская армия активно минирует подступы к азовскому побережью, что может обернуться катастрофой для гражданских судов.

«Принципиально для безопасности нашей страны происходящее никаких угроз не представляет. Больше это угрожает жителям этого региона Украины, так как в течение последних лет проведен целый ряд мероприятий, которые несут угрозу для мирных жителей. Имеется в виду минирование побережья, десантно-опасных направлений и так далее. Там сегодня ситуация весьма непростая, и отдыхать украинским гражданам становится все более и более опасно. В том числе, это представляет угрозу для судоходства, так как украинцы выставляли мину в водной среде. В определенных ситуациях это однозначно приведет когда-то к беде», – не сомневается Горбачев.

По его словам, вполне вероятно, что вместе с украинским «москитным флотом» в недалеком будущем на Азове могут появиться и «москиты» из нечерноморских государств, входящих в состав НАТО.

«Те силы, которые там можно разместить, они являются москитными, малыми, неспособными к каким-то ударным действиям. Однако, в данном случае, это возможность для создания инфраструктуры, на которой могут быть развернуты силы, будем так говорить, партнеров Украины – по примеру создания пункта базирования в Очакове, где создается центр управления ВМС США.

То есть, идет экспансия военно-морских структур Украины и союзников на восток, все ближе и ближе к нашим границам. Плюс, практика показывает, что возможно наращивание и переброска сил не Украины и не России, а сил нечерноморских государств.

Они могут туда попасть не через Керченский пролив, а может быть использован опыт Второй мировой войны и, кстати говоря, украинцы его повторили – переброска на трейлерах своих МБАКов в Бердянск, когда катера итальянской флотилии были переброшены в Азовское море по сухопутью из района Николаева. Они были перевезены и доставлены во время Великой Отечественной Войны в 42-м году в Азовское море.

Они же потом оказались в Черном море, базировались в Форосе и участвовали в последних днях обороны Севастополя, они атаковали Балаклаву.

Вполне возможно, украинцы по этому же маршруту могут позволить перебросить какие-то силы тех же американцев, НАТОвцев, с которыми они сотрудничают, и разместить их там в стремлении базировать на постоянной основе.

Это позволит обойти положения Конвенции Монтрё и обеспечить присутствие сил нечерноморских держав в этом регионе. В данном случае угроза не в наличии там каких-то слабеньких украинских сил, а в самом процессе милитаризации этого когда-то полностью лишенного военных сил региона», – предупреждает военный эксперт.