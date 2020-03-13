Фашистская Украина идёт по пути кровавого развала – мнение экспертов

13.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Государственный переворот 2014 года, поставивший Киев под управление Запада, лишил Украину возможности на государственность и обрёк на неизбежный развал.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу будущего у нынешней украинской государственности. В том виде, в котором она существует – с одной стороны, олигархический диктат, с другой, полное делегирование своей субъектности и суверенности на уровень внешнего управления – такие схемы долго не существуют.

Поэтому проблема Крыма, и эта рана, которая, как Украина считает, существует, будет решаться через решение украинского кризиса, которое будет происходить через осознание людьми того, куда их привели нынешние украинские власти.

Это был государственный переворот, и этот государственный переворот будет жевать сам себя. В конце концов, я уверен, что и выбор Крыма, и выбор Донбасса станет главным ориентиром для большей части Украины, и только таким образом может быть завершение того явления, которое уже вошло в историю под названием «Русская весна», – отметил Пантелеев.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский выразил уверенность, что развал Украины неизбежен, однако киевский истеблишмент выбрал наиболее кровавый путь.

«Для Украины вопрос признания воли населения Крыма, как и вопрос признания самоуправления народов республик Донбасса – это вопрос, в первую очередь, внутреннего диалога, внутри сообщества граждан Украины.

Не признавая права крымчан на свой голос и свою волю, нынешняя власть Украины и украинствующее сообщество, на которое они опираются, не признают и право голоса тех, кто имеет отличное от них мнение в самой Украине. Сейчас весь Юго-Восток молчит, не имеет права голоса, потому как его мнение незаконно в той системе, которая утвердилась на Украине.

Это непризнание права миллионов своих соотечественников, я про нынешнее население Украины, на родной язык, своё самосознание, своё прочтение истории и свои символы – это непризнание губит государство. Потому как, если нет общественного договора, как базового принципа любой государственности, то эта государственность распадается.

Украинские националисты говорят: «Если мы признаем и пойдём на внутренний диалог, то государство распадётся ещё быстрее». Да, возможно они в чём-то правы. Потому как, если они запустят этот процесс, им придётся уже разговаривать о том, как мирно расходиться.

Но альтернатива тут – расходиться мирно, или расходиться через большую кровь. К сожалению, они пока что выбирают второе.

Сам принцип, по которому Украина не признаёт волю народа Крыма – это чистой воды фашизм. Не нацизм, не путайте», – резюмировал эксперт.