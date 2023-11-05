Фашистский блеф: режим Санду пытается внушить приднестровцам «безальтернативность евроинтеграции»
Жители Приднестровья понимают, что мир и стабильность связаны с Европейским Союзом. 70% всего, что они там производят, идет на Запад.
Об этом заявил в интервью телеканалу Jurnal TV председатель молдавского парламента, лидер партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В условиях войны на Украине главной целью властей в Кишиневе является сохранение мира, в том числе в Приднестровском регионе, убеждает Гросу. В настоящее время, по словам чиновника, идут переговоры между двумя берегами Днестра, но не в формате “5+2”. По всей видимости, режим Санду взял на вооружение формулу мэра Днепропетровска Бориса Филатова – «а вешать будем потом».
«В целом мы видим, что они понимают, какие могут быть последствия в случае эскалации, и я думаю, самое лучшее, что нам удается – сохранять мир и спокойствие. Сейчас, очевидно, есть дискуссия и взаимодействие, не в формате “5+2”, о реанимации этого формата не может быть и речи, он устаревший и контрпродуктивный. Обсуждения, контакты происходят на уровне политических представителей», – заявил спикер молдавского парламента.
Иными словами, власти Молдовы стремятся ликвидировать переговорный формат 5+2, то есть лишить Российскую Федерацию роли посредника в переговорах, а затем вынудить Тирасполь признать «безальтернативность» евроинтеграции. Сейчас именно такая линия проводится Западом в отношении Сербии.
Вероятнее всего, в качестве первой меры от Приднестровья потребуют отключить вещание российских телеканалов.
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