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Жители Приднестровья понимают, что мир и стабильность связаны с Европейским Союзом. 70% всего, что они там производят, идет на Запад.

Об этом заявил в интервью телеканалу Jurnal TV председатель молдавского парламента, лидер партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В условиях войны на Украине главной целью властей в Кишиневе является сохранение мира, в том числе в Приднестровском регионе, убеждает Гросу. В настоящее время, по словам чиновника, идут переговоры между двумя берегами Днестра, но не в формате “5+2”. По всей видимости, режим Санду взял на вооружение формулу мэра Днепропетровска Бориса Филатова – «а вешать будем потом».

«В целом мы видим, что они понимают, какие могут быть последствия в случае эскалации, и я думаю, самое лучшее, что нам удается – сохранять мир и спокойствие. Сейчас, очевидно, есть дискуссия и взаимодействие, не в формате “5+2”, о реанимации этого формата не может быть и речи, он устаревший и контрпродуктивный. Обсуждения, контакты происходят на уровне политических представителей», – заявил спикер молдавского парламента.

Иными словами, власти Молдовы стремятся ликвидировать переговорный формат 5+2, то есть лишить Российскую Федерацию роли посредника в переговорах, а затем вынудить Тирасполь признать «безальтернативность» евроинтеграции. Сейчас именно такая линия проводится Западом в отношении Сербии.

Вероятнее всего, в качестве первой меры от Приднестровья потребуют отключить вещание российских телеканалов.