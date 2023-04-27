Фашистский режим Санду грозит молдаванам зверскими штрафами за Георгиевские ленты

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Недолго молдаване радовались решению своего конституционного суда, который 12 апреля отменил тотальный запрет на Георгиевскую ленту, введенный парламентом страны год назад.

Молодежная организация «Молодая гвардия» успела объявить, что развернет в День Победы 80-метровый символ воинской доблести, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но 25 апреля ушла в отставку принявшая сенсационное решение судья Доминика Маноле. А сегодня премьер-министр страны Дорин Речан объявил, что полиция будет штрафовать всех, кто наденет георгиевскую ленту на 9 мая.

«МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано», – сказал Речан.

Он анонсировал пресс-конференцию, на которой гражданам точно скажут какие штрафы их ждут за ношение Георгиевской ленты.

Ранее депутат от правящей партии Виталий Жакот призвал молдаван не испытывать репрессивную решительность властей.

«Я хочу призвать граждан отказаться от тестирования системы. Потому что это противоправное нарушение, с достаточно серьезным штрафом. Как я сказал, это правонарушение, которое очень жестко наказывается», — пугал граждан Жакот в эфире TV8.

С осуждением заявлений молдавских властей выступили только в России: депутаты Госдумы и спикер МИД РФ Мария Захарова.

В Молдове после всех репрессий в отношении оппозиции в серьезность намерений режима Майи Санду поверили даже в пророссийской Гагаузии, которая в прошлом году проигнорировала запрет. Мэр Комрата (столицы автономии) сообщил, что 9 мая в шествие «Бессмертного полка» к Мемориалу воинской славы пройдет без георгиевских лент. По его словам, они будут заменены красным знаменем.