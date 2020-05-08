Фашиствующие оппозиционеры атаковали парламент Сербии

08.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Почувствовав, что благодаря грамотным действиям во время пандемии, мяч уходит на сторону руководства Сербии, представители прозападной внесистемной оппозиции, в частности национал-популистского движения «Двери» Бошко Обрадовича попытались привлечь к себе внимание избирателя громким скандалом.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутаты Народной скупщины Сербии 45-минут не могли попасть в здание парламента, поскольку вход в него заблокировали скандальный оппозиционер-популист националистического толка Бошко Обрадович и его соратники из движения «Двери».

Накануне националист пришедший в политику из профессии библиотекаря, пытался сорвать парламентское заседание ворвавшись со свитком, но был буквально вынесен оттуда на руках охранников. После чего он и его сторонники сломали ограду президентского дворца.

В этот раз, судя по их риторике, действиям и логике, политические хулиганы также не протестовали против чего-то конкретно, а сразу «за все хорошее», неся плакаты c надписями следующего содержания: «Долой правительство!», «Коронавирус зависит от выборов?», «Не может быть Джурдевдана, но выборы могут» (намек на то, что ЧП было отменно сразу поле популярного у балканских славян праздника, после чего была объявлена новая дата парламентских и местных выборов). Также оппозиционеры скандировали кричалки в духе «президент предал Косово».

Когда к началу заседания парламента прибыл министр здравоохранения Златибор Лончар, то Обрадович бросился к нему и стал свистеть ему в лицо – чиновник попытался удержать смутьяна на расстоянии вытянутой руки. Только охранники удержали обоих от драки, но потасовка все-таки случилась, когда к Скупщине прибыли лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, а также депутат Народно-крестьянской партии Марьян Ристичевич. Последний в результате драки остался без пиджака.

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В зале заседаний также царила нервозная обстановка, в частности депутат от движения «Двери» Мария Янюшевич словесно набросилась на политика пропрезидентской Сербской прогрессивной партии, в прошлом военного и криминального репортера Милована Дрецуна с обвинениями, что тот «предатель, сдавший Косово».

«Сегодня фашистские фаланги Бошко Обрадовича и «Союза за Сербию» физически атаковали членов парламента, сбили их с ног, разорвали их пиджаки, желая показать, что насилие – это то, что должно править бал в Сербии и получить поддержку большинства людей, – написал в своем инстаграме президент Сербии Александр Вучич. – Вот почему я прошу всех граждан Сербии самым решительным образом осудить фашистскую дикость этих людей и показать, что Сербия является демократической страной».

Обрадович без свистка больше не Обрадович.

«Каждый, кто знает историю, знает и о том, что именно подобные вещи происходили тогда, когда фашизм зародился в Европе, – прокомментировала ситуацию спикер Народной скупщины Майя Гойкович. –И теперь мы все должны противостоять явлению, которому никогда не было места в Сербии».