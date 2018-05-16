16.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Фашиствующий украинский консул из Гамбурга – не исключение, а правило

Риторика консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, который публиковал в соцсетях антисемитские высказывания, отражает менталитет киевских властей.

Об этом сегодня на брифинге в Керчи заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Это не исключение. Мы об этом говорим уже несколько лет. Мы призываем международное сообщество обратить самое пристальное внимание на подобную риторику. Уже и публичную, но в основном пока скрываемую и составляющую суть менталитета нынешних украинских властей», – сказала Захарова.

Она высмеяла комментарий МИД Украины, который обвинил Кремль в антисемитских высказываниях Марущинеца.

«Во всем, в чем можно обвинить украинский режим, украинский режим обвиняет Российскую Федерацию. Все, что происходит неправомерного и неправомочного, для минимизации последствий списывают на «руку Кремля», – отметила представитель МИД РФ.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», Марущинец призывал отвоевывать территории у Польши и Венгрии. Он также писал, что «быть фашистом почетно», и что он ненавидит антифашистов. В комментариях консул регулярно оскорбительно высказывался в отношении евреев. Марущинец делал перепост статей, оправдывающих Холокост, и отрицающих события в Бабьем Яру в Киеве в 1941 году.