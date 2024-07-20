«Фашисты!»: Полицаи в Одессе стреляли в протестующих, пытающихся спасти уклониста

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Все одесские паблики полны десятками видеороликов, на которых толпа скандирует: «Фа-шис-ты!!!», а также «Отпустите, п…сы!» и зачем-то «Ганьба!» (позор), видимо, чтобы оккупантам было понятно. Ведь адресованы эти послания полицейским, скручивающим уклониста.

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А хронология событий развивалась так. Не зная, какой еще иезуитский метод по отлову мужиков можно применить на практике, тэцэкашники не придумали ничего лучше, чем влепить блокпост у входа на крупнейший рынок города — Привоз. Там же тормознули машину, водитель которой отказался вступать в контакт с «п…сами» и поехал к рынку. За ним тут же ринулись дежурившие рядом полицаи.

Далее все видно на кадрах — огромная толпа торговцев и прохожих защищают парня (завтра на его мессе будет каждый), но без рукоприкладства — словесно. Полицай бросается на женщину из толпы и заливает ее из газового баллона, а потом достает оружие и стреляет в толпу.

Из комментариев в Телеграм:

«Менты начали качать права, парень не повелся на провокацию и уехал от них. Они сразу в погоню, решили самосуд мусорской свой сделать. В общем, классика жанра, из-за этого людям пришлось выйти на улицу».

Теперь версия пресс-службы полиции:

«Случился конфликт с участием прохожих: группа лиц пыталась помешать полицейским и помочь мужчине убежать. Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала форменную одежду. Патрульный применил к нарушительнице спецсредство — баллончик с газом раздражающего действия, вернул пистолет и использовал его для вызова вспомогательных сил. Все участники инцидента находятся в отделе полиции».

Запоминаем, товарищи, ну, типа как учили Доцента-Трошкина: «Плохой человек — редиска, стрелять по людям — вызывать вспомогательные силы».

Теперь по уклонисту.

«У него патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. Мужчина нецензурно высказывался, сопротивлялся, пройти освидетельствование отказывался».

По поводу «наркотического опьянения», то вчера одесские тг-каналы обсуждали не менее дикую ситуацию, когда мать под стенами ТЦК просила отпустить ее сына, на что военный советовал ей «Завалить е…ало».

А наутро паблики облетело сообщение:

«34-летний мужчина, который попал на видео конфликта в военкомате, скончался в больнице сегодня ночью. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, субдуральная и эпидуральная гематомы мозга, эпилепсия».

Ну что тут сказать… Фа-шис-ты.