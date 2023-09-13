Фашизм на Западе уже обогнал гитлеровскую Германию – конференция антифашистов

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Нынешний коллективный Запад сегодня стал хуже гитлеровской Германии.

Об этом в рамках 9-го Международного антифашистского форума заявил финский правозащитник и политолог Йохан Бекман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, ситуация в мире ухудшается с каждым днем, а агрессия Запада против России не имеет пределов.

«Запад стал хуже гитлеровской Германии. Напомню, что не все жители Украины – бандеровцы, это лишь определенная верхушка. Жители страны находятся в заложниках. В Финляндии точно такая же ситуация. Вы не представляете, какие ужасы о русских говорят по финскому телевидению. Русофобия просто не знает границ. Готовится полномасштабная война против России. На территории Европы в скором времени будут конфисковывать все имущество у русских, а это уже нацизм. Предлагаю уже сегодня арестовать имущество немцев и других европейцев, чтобы отзеркалить ситуацию», – заявил Бекман.

С тем, что возрождение фашизма на Западе набирает обороты, согласился и председатель президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой:

«Фашизм, как уродливое явление, возрождается каждые 100 лет. Сегодня его можно увидеть во многих государствах мира. Особенно в этом преуспели США – колыбель демократии, которая вырастила новый фашизм и у себя в стране, и в европейских государствах. Все маски сорваны, открыто проходят факельные шествия, прославляющие нацистских преступников, предпринимаются активные попытки фальсификации истории Второй мировой войны, принижение решающей роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашистской Германией. И пусть фашизм называется по-разному, но суть его остается неизменной».

Кульминацией возрождения фашизма и нацизма, как подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, стало уничтожение русских на Украине:

«Сегодня мир вновь столкнулся с последствиями невыученных уроков прошлого. В отдельных государствах на протяжении десятилетий происходит героизация пособников нацистов, фактически узаконена сегрегация населения по культурному и языковому признакам. Ведется подлая война с советским мемориальным наследием, оскверняются могилы воинов-освободителей. В целом культивируется ненависть ко всему, что связано с нашей страной. Апогеем стала развязанная коллективным Западом гибридная война против России на фоне специальной военной операции по защите жителей Донбасса от украинских неонацистов. В этих условиях как никогда востребована консолидация всех здравомыслящих сил для противодействия переписыванию истории и распространению идеологии нетерпимости».