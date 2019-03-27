Фаворит Украины проиграл борьбу за пост генсека Совета Европы

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Поддерживаемый Украиной на выборах Генерального секретаря Совета Европы литовский политик Андрюс Кубилюс “выпал” из перечня претендентов на эту должность. Комитет министров СЕ решил подать на рассмотрение ПАСЕ только двух претендентов – Марию Пейчинович-Бурич и Дидье Рейндерса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил представитель Совета Европы Даниэл Хольтген.

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“Сегодня Комитет министров Совета Европы подает в Парламентскую ассамблею двух кандидатов на должность Генерального секретаря, которого будут выбирать в июне: Мария Пейчинович-Бурич (Хорватия), Дидье Рейндерс (Бельгия)”, – сообщил он в Twitter.

Ранее на должность Генсека Совета Европы претендовали четверо кандидатов, среди которых был и Андрюс Кубилюс.

Председатель украинской постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отмечал, что украинская делегация в ПАСЕ определилась, что на выборах Генсека СЕ поддержит Андрюса Кубилюса.

Комитет министров в марте должен был провести индивидуальное собеседование с претендентами и определить окончательный список кандидатов, который будет передан ПАСЕ.

После этого ПАСЕ должна приступить к выборам следующего Генсека СЕ, которые должны состояться в июне 2019 года.

Мандат нового Генсека Совета Европы начинается 1 октября 2019 года.