20.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Фаворитка Лукашенко вовсю подыгрывает оппозиции


Бывшая «мисс Беларусь» а ныне депутат белорусского парламента Мария Василевич, которая пользуется особой благосклонностью президента Александра Лукашенко, посетила сегодня в больнице людей, получивших травмы во время силового разгона оппозиционных протестов.

Об этом она рассказала националистическому сайту «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотели поговорить с людьми, что пострадали во время уличных акций. Посмотреть, какие травмы у них, какая нужна помощь. Пообщаться с медицинским персоналом. Я хотела узнать, в каких условиях пострадавшие получили травмы, как вели себя представители силовых структур. Я читала, что некоторые пострадавшие сталкиваются с проблемами принятия заявлений на действия силовиков, снятия побоев, проведения судебной экспертизы», – сказала Василевич.

По ее словам, она дала всем пострадавшим свой номер телефона и пообещала помочь.

«Трудно осознать, что в нашей стране люди получают такие увечья на улице в мирное время. Но мы должны это признать и должны сделать все, чтобы этого больше никогда не повторилось. То, что я увидела, безусловно, сильно впечатляет. Я как представитель государственной власти — хотя, может, и не имею на то полномочий — приносила извинения людям за полученные ими травмы», – сказала она.

Василевич отреагировала на силовые разгоны протестов сразу после того, как они произошли. Она призвала в своем «инстаграме» прекратить «жестокость и насилие к беззащитным» и «остановить беспорядки».


«Беларусь не заслужила такой боли», – написала Василевич.

«Наша Нива» публикует фотографию фаворитки, на которой она показывает жест, который стал символом предвыборной кампании бывшего альтернативного кандидата в президенты Виктора Бабарико (сейчас он находится в СИЗО).

Белорусские СМИ называют Василевич «главной спутницей» президента страны Александра Лукашенко. Он регулярно появляется с Василевич и своим любимым младшим сыном Николаем на всех значимых светских мероприятиях. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что руководитель страны лично готовил девушку к участию в конкурсе «Мисс мира» (там Василевич завоевала титул «Мисс Европа») и даже научил ее колоть дрова.

Лукашенко удостоил ее премии «За духовное возрождение» – «за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность».

Примечательно, что ранее поддержку бежавшей в Россию оппозиционерке Веронике Цепкало оказывала в Москве бывшая фаворитка Лукашенко Дарья Шманай.

Она также бывшая победительница конкурса красоты, которую белорусский президент заметил и взял в свою службу протокола. Ходили слухи об особой близости красавицы и президента. Шманай перешла на работу в белорусское посольство в Москве после возвышения Василевич.

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