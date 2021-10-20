ФБР и Дерипаска. Что стоит за обысками в домах олигарха?

20.10.2021 08:39 (Мск), Москва, Елена Острякова

ФБР провело вчера демонстративные обыски в домах российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сам Дерипаска находится в Австрии, но не исключено что американские власти выдадут ордер на его задержание.

В рамках каких дел проводятся следственные действия, неизвестно, поэтому в России выдвигают самые разные версии.

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Политолог Марат Баширов считает, что скандал спровоцировали те силы, которые не хотят снятия с России санкций.

«Есть версия, что на встрече Президентов Путина и Байдена ставился вопрос о снятии санкций с российских компаний и физических лиц, в том числе, и против Олега Дерипаски и его активов. Кто-то очень не хочет, чтобы с России снимали санкции, и в США и в России», – написал Баширов в своем телеграм-канале.

Его коллега Максим Жаров напоминает, что Дерипаска тесно связан с так называемой «Семьей» покойного президента РФ Бориса Ельцина, и предполагает, что, атакуя его, США пытаются повлиять на конфигурацию российской власти.

«Если ФБР сейчас будет раскручивать Дерипаску на предмет попыток коррумпировать тех или иных американских должностных лиц для обхода американских санкций, то очень быстро «дело Дерипаски» может стать триггером для кадровых ротаций в высших эшелонах российской власти. Ротаций крайне неожиданных и Кремлю в нынешней ситуации невыгодных», – считает Жаров.

Журналист Сергей Мардан полагает, что речь идет о внутрироссийских бизнес-разборках.

«Держа в уме, как в 2007 году господин Потанин умело организовал задержание своего бывшего партнера Прохорова в Куршавеле, нельзя не восхититься уровнем связей Владимира Олеговича в ФБР. Хотя, не исключено, что в штаб-квартиру агентства просто поступил анонимный звонок, который с тяжелым славянским акцентом, сообщил что-нибудь сакраментальное про Novichek and Russian Mafia», – написал он.

Американист Дмитрий Дробницкий думает, что российские расклады тут не при чем. Обыски у Дерипаски, по его мнению, это продолжение старой истории о якобы вмешательстве России в американские выборы на стороне Трампа. Демократической администрации, которая стремительно теряет свои позиции, сейчас важно ударить по конкуренту-республиканцу уже испытанным оружием.

Эксперт задается вопросом, почему российский бизнесмен позволяет себя использовать в американской политической борьбе.

«Если у Олега Владимировича есть недвижимость за рубежом, если он там собирается жить и какие-то дела иметь, значит, нечего ему делать рядом с российскими активами. И наоборот: если он доверенное лицо по управлению российскими активами, нечего ему делать за рубежом. Потому что его вместе с родственниками и всеми активами могут принять там. Этот урок мы никак не выучим. У нас там депутатов в аэропортах задерживает ФБР и допрашивает. Уже в европейских странах по украинским ордерам задерживают людей.», – сказал Дробницкий в эфире youtube-канала «Соловьевlive».

Он считает, что Россия должна жестко ответить на репрессии против Дерипаски.

«Прищемить так, чтобы было очень больно. Может быть, Америке мы больно сделать не сможем, но сателлитов прижать можем», – сказал Дробницкий.