ФБР не нашла доказательств отравления российского оппозиционера

25.09.2020, Москва, Елена Острякова

Либеральные российские СМИ проигнорировали признание ФБР в том, что эта спец-служба не обнаружила свидетельств отравления российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский телеведущий Евгений Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эй, Эхо, Медуза, Инсайдер, ПархомЛошакиЛаринасАльбац бюро, etc, тут сенсация подъехала. Вовку Кара-Мурзу никто не травил оказывается. Ваша же помойка Радио Свободы пишет – ФБР ядов не обнаружило. Где же ваши первые полосы? Где гражданский суд над Вовкой? Где извинения перед «отравителями»? Моралисты вы наши, чего молчите? Не нравится новость? Скучная, наверное», – написал Попов.

Как сообщает «Радио Свобода», ФБР занималось поиском свидетельств того, что Кара-Мурза действительно был отравлен. Для этого была привлечена крупнейшая в США лаборатория, специализирующаяся на оружии массового поражения. Кроме того, документы указывают, что к расследованию мог иметь непосредственное отношение директор ФБР Кристофер Рэй. Твердых доказательств отравления Кара-Мурзы найдено не было.

Кара-Мурза, ближайший соратник оппозиционного политика Бориса Немцова, дважды за два года работы в России серьезно заболевал и был госпитализирован в реанимацию. Он утверждает, что таким образом российские власти мстили ему за поддержку «акта Магницкого».

Как говорит супруга Владимира Кара-Мурзы Евгения, в 2015 году после первого инцидента лечившие его врачи предполагали, что болезнь может быть связана с циталопрамом – антидепрессантом, который он принимал в то время. Тем не менее в официальной медицинской выписке, перевод которой на английский язык есть в раскрытых ФБР документах, говорится, что основным диагнозом была “двусторонняя внебольничная пневмония” и «токсическое воздействие неустановленного вещества».

ФБР начало всеобъемлющее расследование предполагаемого отравления через неделю после госпитализации. Образцы биоматериалов Кара-Мурзы были отправлены в лабораторию ФБР в Куантико, штат Виргиния, “для токсикологического исследования с целью попытаться определить, был ли Владимир Кара-Мурза отравлен”. Результаты этих анализов ФБР не раскрывает.

Когда Владимир Кара-Мурза почти два года спустя вновь был доставлен в больницу с полиорганной недостаточностью, его официальный клинический диагноз перекликался с предыдущим: “токсическое действие неуточненного вещества”.

ФБР, как и двумя годами ранее, послало образцы крови и мочи Кара-Мурзы в лабораторию в Куантико. В соответствии с частично раскрытыми документами спецслужбы, единственной подозрительной находкой стал повышенный уровень бария в одном из анализов мочи. Образец крови был отправлен для подтверждения этой находки еще в одну стороннюю лабораторию, но результаты анализа “не выявили каких-либо токсикологически значимых результатов”.

«Большинство из тех, кто обвиняет власти России в отравлении Кара-Мурзы, хорошо знают, что они лгут. Сам Владимир Кара-Мурза знает, что его никто не травил, а это было обострение его заболевания. Ему об этом, кстати, говорил его лечащий врач. Вся кампания по обвинению российских властей в отравлении Кара-Мурзы является поэтому лживой. Все тысячи заявлений на этот счет — ложь», – считает российский политолог Сергей Марков.

Сейчас Кара-Мурза подал в суд на ФБР с требованием огласить результаты токсикологических анализов.