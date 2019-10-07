07.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Россия, Скандал, США
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ФБР задержало, а потом отпустило депутата Госдумы РФ

Депутата Государственной Думы России Ингу Юмашеву задержали сотрудники Федерального бюро расследований США в аэропорту Нью-Йорка, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает посольство РФ в США в Facebook.

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Посол России в США Анатолий Антонов в комментарии НТВ сообщил, что депутат прибыла в США для участия в международном форуме. Прямо в аэропорту к ней подошли сотрудники спецслужб и отвели ее в отдельное помещение. Допрос продолжался около часа. Затем депутатку отпустили.

По словам Антонова, Юмашевой было предложено встретиться с сотрудником ФБР “в неформальной обстановке для того, чтобы продолжить общение”.

27 августа Россия отказала во въезде сенатору-республиканцу США Рону Джонсону. На следующий день Россия отказалась дать визу сенатору-демократу Крису Мерфи.

В конце сентября посольство США в Москве не выдало визы десяти российским дипломатам, которые должны были участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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